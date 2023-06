Khlo Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner e Kris Jenner aparentemente indiferentes à notícia da gravidez de Kourney

Kourtney Kardashian acabou de revelar que está grávida do bebê de Travis Baker, no entanto, o clã Kardashian, incluindo sua mãe Kris Jenner, parece distante da notícia, pois não mostrou nenhum sinal de apoio ao casal nas redes sociais.

a notícia de Gravidez de Kourtney se espalhou como um incêndio online assim que ela contou ao marido o astro do rock Travis Baker durante um show na sexta-feira, quando tirou uma ideia de um piscar 182 vídeo.

Kourtney Kardashian levantou uma placa com a mensagem “Travis, estou grávida”.

Kourtney pegou uma página do vídeo do Blink 182, onde um fã segura uma placa que diz “travis estou gravida“. Cheia de alegria, Kourtney levantou a placa durante o show e todos os olhos da arena foram para ela quando Travis pulou do palco para abraçar e beijar sua esposa.

A notícia correu rápido e a única que reconheceu o anúncio da gravidez nas redes sociais foi Kim Kardashian que compartilhou a notícia por meio de uma história no Instagram.

A maioria dos membros do Kardashian-Jenner clã compartilham notícias importantes através da mídia social, porém, de acordo com a Life & Style, desta vez, apenas Kim reagiu à notícia da gravidez de sua irmã mais velha.

A notícia da gravidez de Kourtney tem um significado especial para o casal, pois eles estavam tentando ter um bebê juntos por meio de um procedimento de fertilização in vitro.

Enquanto isso, a agência especulou sobre o desprezo, alegando que o silêncio se deve a uma briga em andamento entre Kim e Kourtney, no entanto, Kim mostrou apoio à irmã.

Kim Kardashian foi a única que deu os parabéns à irmã

Em um clipe durante a 3ª temporada de As Kardashianshá descontentamento entre Kim e Kourtney onde esta última dizia a Kendall que não gostava que Kim usasse seu casamento para fazer um acordo com a Dolce & Gabbana.

Kourney Kardashian e Travis Baker / LAPRESSE

Kourtney falou com Kendall e disse “Para mim, foi mais pessoal, acho que é por isso que me magoa porque foi meu casamento de verdade – no ano em que sua irmã se casou, você fez um acordo para fazer esse desfile de moda. Não faça isso no mesmo ano que sai quatro meses depois”,

Para isso, Kyley disse mais tarde a Kendall “Vejo os dois lados e acho que Kim deveria ter feito isso, mas entendo. Acho que ninguém está errado. Eu nem pensei nisso assim, mas faz sentidotodo o casamento e como isso é obviamente uma coisa muito especial para ela.”