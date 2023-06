Kim Kardashian chora com os discursos anti-semitas de Kanye West

Em uma prévia do episódio da próxima semana de “The Kardashians”, Kim soluça em Khloé Kardashian ‘s – explicando que o Kanye de hoje não é aquele com quem ela se casou em 2014 – e ela faria qualquer coisa para tentar recuperar a versão antiga de Kanye.

Embora a prévia não especifique exatamente qual incidente de Kanye levou ao colapso de Kim, o tempo de outros eventos no episódio se alinha com quando Kanye lançou seus ataques online, incluindo um tweet onde ele alegou que estava indo “death con 3 on JEWISH PEOPLE .”

Foi também no meio do ataque de Kanye ao povo judeu que o divórcio, que ela entrou com pedido em fevereiro de 2021, foi finalizado … então também há uma chance de ela estar chorando com o peso de toda a situação.