Kim Kardashian confirma que está namorando um novo homem misterioso que ela chama de ‘Fred’

As seres humanos não famosos, nunca paramos para pensar em como deve ser complicado para pessoas como Kim Kardashian simplesmente sair e se divertir com alguém. Imediatamente após ela ser flagrada por paparazzi, uma nova história desse novo homem com quem ela estava acompanhada começará a ser publicada online. Essa parte do namoro é algo Kim Kardashian detesta completamente. Em episódio recente de seu reality show, Kardashian começou com um jantar ao lado de amiga Scott Disick. Ele disse diretamente a ela que ninguém a viu sair com ninguém ultimamente. Kardashian continua explicando por que simplesmente namorar alguém sem entrar em um relacionamento sério se torna uma tarefa difícil.

Aqui está o que Kim disse a Disick: “Bem, é difícil porque como são esses primeiros encontros? Atrás de portas, não pode sair. É meio estranho. Aqui está a coisa, se você é visto com alguém, então se está começando para não dar certo, você quase tem que tentar fazer funcionar um pouco mais porque você está tão envergonhado que foi tão rápido. Eu só quero me esgueirar um pouco. Tipo, não há nada de errado em querer se esgueirar. Eu não quero namorar apenas uma pessoa, mas nunca namorei… o que é tão engraçado é que meus amigos queriam que eu conhecesse alguém, então vamos para Nova York e vamos para *bleeped*. Esse é o meu lugar porque há uma sala privada no andar de baixo, mas, na internet, foi tipo, ‘Kim se reconecta com Pete neste lugar.'”

Esse homem misterioso é um rapper famoso?

Durante essa troca, Kim Kardashian garantiu a Disick que ela quer permanecer solteira por pelo menos alguns anos. No entanto, a conversa foi repetidamente interrompida por Kardashian sorrindo para o telefone enquanto digitava freneticamente. Scott deixou claro que não acha que ela permanecerá solteira, especialmente depois que Kim disse a ele que esse cara ‘Fred’ atende aos padrões. A internet está enlouquecendo com especulações de quem poderia ser esse homem. Muitos apostam no famoso rapper Drake, mas não houve confirmação além desse nome. Por enquanto, teremos que nos ater apenas a ‘Fred’.