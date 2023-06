Kim Kardashian discute o futuro dos ‘Kardashians’ após críticas de fãs

Reproduzir conteúdo de vídeo



Kim Kardashian não está alheio às massas de pessoas que acreditam que ela e sua família devem mais aos espectadores quando se trata de compartilhar os detalhes íntimos de sua vida cotidiana … tendo uma conversa séria sobre o futuro do programa.

KK ficou franca com a irmã Khloé Kardashian dar Scott Disick no episódio de quinta-feira de “The Kardashians” e reservou um tempo para abordar algumas das críticas em torno do sucesso do Hulu.

Embora ela diga que gosta de ler o feedback, ela disse que às vezes pode ser muito brutal. Ela diz “Khloe e eu, damos conteúdo real. Estamos compartilhando todos os detalhes de nossas vidas.” Ela continua: “Falo sobre querer perder peso e sou brutalizada. Sou o rosto de todas essas críticas”.

Kim também dá exemplos específicos … dizendo: “Havia um artigo sobre a segunda temporada que dizia que Khloé não dava o suficiente com ela Tristão [Thompson] situação.”

Kim confessou que algumas coisas estavam fora dos limites – como seus problemas com o ex-marido Kanye West e seu ex mais recente, Pete Davidson – dizendo às vezes, ela simplesmente não queria ser filmada.

No final de sua conversa franca, as duas irmãs reconheceram no fundo que amam o show e tem sido a peça central de todo o império familiar. Kim admite: “Eu sempre vou querer filmar e dar tudo de nós.”