Kim Kardashian e Khloe Kardashian assumem o mundo da Barbie com filhas e sobrinhas

Os dois visitaram o World of Barbie em Santa Monica segunda-feira, trazendo suas filhas Chicago dar Verdadeiro bem como suas sobrinhas – Stormi dar Sonhar .

As senhoras estavam todas sorridentes enquanto verificavam os itens da Barbie em tamanho real, posando para uma tonelada de fotos cercadas de rosa … o mesmo tema que usavam para seu próprio guarda-roupa.

Kim usava botas rosa choque e Khloe estava vestida com uma roupa toda rosa da cabeça aos pés.

Claro, os jovens também estavam com seus looks rosa, que combinaram perfeitamente com a ocasião. Os primos posaram para muitas fotos durante a exposição … tirando fotos em quase todos os lugares – até mesmo na caixa da Barbie em tamanho real.