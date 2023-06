Kim Kardashian revela que gostaria de um romance com celebridades e por que prefere ‘sexo de reconciliação’

Aaos 41 anos, Kim Kardashian vive um doce momento em sua carreira profissional. No entanto, após o divórcio de Kanye West, ela não conseguiu aproveitar muitas oportunidades no amor. Isso é algo que ela gostaria de mudar, como indicou em entrevista ao Hailey Bieberalém de revelar os motivos pelos quais ela adora “sexo de reconciliação”.

Em um bate-papo sobre ‘Quem está no meu banheiro?’ no YouTube, os dois estavam jogando ‘Truth or Dare’ e Kim Kardashian foi questionada sobre sexo e, em particular, Justin BieberA esposa de perguntou a ela sobre suas preferências entre relacionamentos quando ela está “com raiva” ou “maquiada”. “Sexo de reconciliação não é o melhor? Porque vocês sentiram falta um do outro e há paixão, e vocês sabem que estão se reconciliando!” respondeu a modelo.

Kim Kardashian está apaixonada?

Por outro lado, Kim Kardashian admitiu que tem sentimentos por uma celebridade: “Quase sinto que deveria tomar uma bebida porque quero fazer isso acontecer.”

Ela não quis revelar o nome dele, porém, e quando Bieber a encorajou a mergulhar, ela recusou terminantemente. “Ultimamente, prefiro a privacidade”, disse ela. Enquanto isso, Hailey Bieber só podia estar feliz pela amiga, apesar de sua vontade de saber a identidade do novo ‘amor’ da celebridade.

Hailey Bieber não escapou das perguntas, revelando que tinha preferência por beijos e também surpreendeu Kim Kardashian quando ela disse que fazia parte do “clube mile high”. A modelo, por sua vez, também deu a entender que fez sexo a bordo de um avião.

“Muitas pessoas estão me enviando mensagens diretas”, Kim Kardashian reclamou sobre o que está acontecendo em suas redes sociais. “Não vou mentir, muitas pessoas inapropriadas”, disse a ex de Kanye West.