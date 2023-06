Kim Kardashian trolls Kendall por usar camiseta com seus ex-namorados da NBA

O vídeo, com Kim K e noroeste foi postado no domingo em sua conta conjunta … a dupla mãe-filha foi vista dançando, enquanto KK penteava o cabelo de North, mas os fãs ignoraram tudo isso para se concentrar no guarda-roupa de Kim.

A camisa em questão tem uma foto em close de Kendall cercado por 5 estrelas da NBA — Jordan Clarkson , Blake Griffin , Ben Simmons , Kyle Kuzma e seu ex mais recente Devin Booker — com o texto “Kendall Starting Five” estampado na frente.

Você deve se lembrar, Kendall namorou Jordan Clarkson em 2016, quando ele jogou pelo Lakers, mas eles acabaram se separando no mesmo ano. No ano seguinte, ela mudou-se para Blake Griffin, que atualmente joga pelo Boston Celtics. Eles desistiram em 2018.

Ela teve um relacionamento intermitente com Ben Simmons de 2018 a 2019 antes de namorar Kyle Kuzma, que atualmente está no Washington Wizards. Em 2020, ela estava com o atual jogador do Phoenix Suns, Devin Booker, até que finalmente presságios novembro passado.