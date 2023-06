Kim Zolciak e Kroy Biermann ‘se odeiam’ em meio a divórcio desagradável

Além do mais – os dois ainda vivem sob o mesmo teto mas em alas separadas da casa, embora ainda compartilhem as deles 4 crianças pequenas entre os dois. Nossas fontes dizem que não há absolutamente nenhuma chance de o par se dar bem novamente, as coisas estão tão ruins assim.

Claro, o divórcio foi desagradável desde o início … ambos entraram com petições de divórcio separadas logo após o TMZ descobrir que o casal é no buraco com o IRS por mais de US $ 1 milhão.