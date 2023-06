Kim Zolciak liga para o 911 em Kroy Biermann sobre suposta acusação de sequestro

O TMZ obteve o áudio da ligação para o 911 que Kim fez em 16 de junho em Alpharetta, GA. Em seu bate-papo com o despachante, Kim diz que está estressada com o marido enlouquecendo … alegando que ele acusou a amiga de tentar sequestrar o filho deles.

A história de fundo é um pouco obscura … mas essencialmente, KZ explica que ela assinou com a namorada para levar o filho para um encontro de brincadeiras. No entanto, com base na descrição de Kim, parece que quando Kroy soube disso, ele perdeu o controle e ameaçou registrar um relatório de sequestro contra a mulher que estava pegando seu filho.

Com base nos registros policiais, parece que nada aconteceu na época. Kim termina a ligação dizendo à operadora que ligaria de volta se precisasse de mais ajuda – mas, aparentemente, ela só queria colocar isso no radar da polícia … que é exatamente como a polícia observaram isso em seus escritos. Eles não seguiram esse endereço depois disso.

Agora, quando se trata do lado de Kroy… as fontes nos dizem que foi apenas um caso de má comunicação. Disseram-nos que Kroy não fazia ideia do filho deles, KJ, teve luz verde para ir a um rodeio com seu amigo/mãe. Nossas fontes nos dizem que Kroy desconfia profundamente da mulher que levou KJ – por razões inexplicáveis ​​- e é por isso que ele estava no limite.