Kim Zolciak processado por conta de cartão de crédito não paga da Target

Mais supostas questões financeiras para Kim Zolciak dar Kroy Biermann … Target diz que não pagou uma conta de cartão de crédito relativamente insignificante, então agora eles estão indo atrás dela no tribunal.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, o banco que lida com cartões de crédito para a Target afirma que a ex-estrela de ‘Real Housewives of Atlanta’ não pagou um saldo de $ 2.482,24.