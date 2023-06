Kim Zolciak provoca retorno real de ‘donas de casa de Atlanta’, não apresentará divórcio

Kim Zolciak sabe como se promover, provocando um retorno a “The Real Housewives of Atlanta” logo após seu divórcio, mas os fãs não vão entender sua separação … TMZ descobriu.

Kim compartilhou uma foto de grupo na quinta-feira com os membros do elenco de ‘RHOA’ OG Sheree Whitfield, Adicionar Wu dar DeShawn Snow. “Até breve 🎥 @bravotv #RHOA”. Claro, os fãs imediatamente começaram a especular que Kim foi trazida de volta ao programa por causa de seu divórcio com Kroy Biermann.

Fontes com conhecimento direto nos dizem… Kim tem uma participação especial na próxima temporada 15 da série, que está atualmente no ar na Bravo. Fomos informados de que Kim aparecerá no programa em uma pequena capacidade e quando ela filmou com as outras mulheres do ATL, foi há vários meses antes do divórcio.

Fontes conectadas ao programa nos dizem que ‘RHOA’ não está atualmente em produção e não há conversas entre Kim e os produtores para trazê-la em tempo integral ou para cobrir as consequências entre ela e Kroy.



TMZ divulgou a história … Kim e Kroy entrou com pedido de divórcio depois de 11 anos e 4 filhos.

Conforme informamos, a ex-estrela da NFL acusou Kim de tendo um problema de jogo e ela o acusou de ser um maconheiro que precisa fazer um teste de drogas. Lembre-se, Kroy tem pediu guarda física e legal exclusiva de seus filhos enquanto Kim está pedindo a custódia física primária.