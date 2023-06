Kim Zolciak se defende como mãe e diz que Kroy Biermann é mentalmente abusivo

advogado de Kim, David Beaudry emitiu uma declaração contundente ao TMZ na terça-feira, dizendo-nos que a tentativa de Kroy de pintar Kim como uma mãe ruim não é apenas enganosa e prejudicial para a estrela da realidade, mas também para os filhos pequenos do casal.

Beaudry continua: “O abuso emocional e mental que Kim sofreu com esse homem por tantos anos afetou ela e, mais doloridamente, seus filhos. Kim sempre foi uma mãe extremamente dedicada a seus filhos; eles são seu mundo inteiro e ela está sempre lá para amá-los e apoiá-los a cada passo do caminho.”

Como relatamos, Kroy apresentou documentos no início desta semana afirmando que estava preocupado que Kim pudesse ir ao “The Real Housewives of Atlanta” e falar sobre o divórcio.

Kroy afirma que fez o possível para proteger as crianças, mas diz que Kim está constantemente falando em um “tom abusivo” e “pejorativo” sobre o divórcio quando eles estão por perto.

Dizer a divisão tem sido desagradável seria um eufemismo – para começar, cada um entrou com suas próprias petições de divórcio – e há um enorme luta pela custódia. Além do mais – Kim acusou Kroy de ter um problema com fumando muita maconha … e ele diz que ela é uma viciado em jogos de azar.