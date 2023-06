Kim Zolciak supostamente deu um soco em Kroy Biermann durante discussão

Kim Zolciak supostamente agrediu seu ex-marido Kroy Biermann e os policiais responderam a sua casa na Geórgia … mas ela não foi presa.

Dois policiais chegaram à casa do casal em Atlanta no dia 4 de maio após receberem uma ligação sobre uma briga doméstica… de acordo com o NY Post, citando um documento policial.

Kroy disse à polícia que Kim deu um soco na cabeça dele durante uma discussão acalorada sobre seus bens, mas não teve ferimentos visíveis e recusou tratamento médico.

De acordo com o relatório da polícia … Kroy decidiu não apresentar queixa contra o ex-aluno de “The Real Housewives of Atlanta”, apesar de ter uma gravação de seu encontro.

Mas isso não é tudo … o relatório afirma que Kroy trancou os bolsos caros e as joias de Kim em um cofre, alegando que era tudo propriedade do casal. Ele disse que planejava vender os itens para compensar as perdas sofridas pelo vício do jogo de Kim, observando que ela havia sofrido recentemente uma grande perda.

Por outro lado, Kim disse aos policiais que possuía todos os bens – totalizando $ 175.000 – tendo-os adquirido antes de se casar com o ex-linebacker da NFL.

Os policiais verificaram o conteúdo do cofre e encontraram alguns objetos de valor – como o passaporte de Kim em uma pasta Louis Vuitton – mas nenhuma bolsa sofisticada.