Kodak Black é preso na prisão da Flórida e liberado sob nova fiança de $ 250.000

Bradford Cohen o advogado de Kodak, disse ao TMZ … Kodak esteve sob rédea curta durante sua liberação pré-julgamento para seu caso de medicamentos prescritos e ele deveria checar regularmente com as autoridades e fazer testes de urina obrigatórios, mas ele não conseguiu checar recentemente e eles foram para tribunal na segunda-feira sobre o assunto.

De qualquer forma, o advogado de Kodak diz que argumentou no tribunal para se livrar da rigorosa supervisão pré-julgamento… e o juiz concordou, mas também acabou aumentando sua fiança de US$ 75.000 para US$ 250.000… através do processo de reserva novamente na prisão.