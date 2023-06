Kourtney Kardashian anuncia gravidez de Travis Barker no Blink-182 Show

Kourtney Kardashian derrubou a casa no show do Blink-182 na noite de sexta-feira com notícias chocantes… ela está grávida!!

A estrela da realidade estava no meio de uma multidão lotada assistindo seu marido Travis Barker e seus companheiros de banda se apresentaram na noite de sexta-feira no BMO Stadium em Los Angeles, quando ela ergueu uma grande placa com uma mensagem ainda maior … “Travis, estou grávida”.

O vídeo do momento super feliz se tornou viral … mostrando Kourt sorrindo e pulando de alegria enquanto segurava a placa sobre a cabeça.

Depois de ver a mensagem, Travis parou de bater na bateria e pulou do palco para dar um grande beijo em Kourt, comemorando seu primeiro filho juntos.

Claro, todos no estádio – fãs e companheiros de banda de Trav – estavam torcendo pelos pombinhos. O sinal de Kourt, BTW, recria uma cena do videoclipe “All the Small Things” do Blink.

E, bem, não foi apenas para mostrar … Kourt mais tarde confirmou a gravidez em sua história no Instagram.

Conforme informamos, Kourt e Trav foi engatado em um tribunal de Santa Bárbara em maio de 2022, depois que sua amizade de uma década se transformou em um romance. Uma semana depois, eles lançaram mais um casamento luxuoso na mansão Dolce & Gabbana em Portofino, Itália.

Nessa época, Kourt começou a documentar suas lutas com a fertilização in vitro (FIV) – uma técnica usada para ajudar pessoas com problemas de fertilidade a ter filhos.

Kourt até falou sobre isso no programa Hulu de sua família, “The Kardashians”, revelando que sua experiência com fertilização in vitro não foi ótima e chamando-a de “horrível” em um ponto. Pior ainda, Kourt disse que sua medicação prescrita para seus tratamentos de fertilização in vitro a levou à menopausa e, como resultado, ela caiu em depressão e ganhou algum peso.

Ela então interrompeu completamente a fertilização in vitro enquanto congelava seus óvulos na esperança de ter seu quarto filho. Embora não tenhamos certeza, provavelmente é um bom palpite que o congelamento de óvulos de Kourt funcionou desta vez. Nenhuma palavra ainda sobre o n. 4’s gênero ou nome, mas isso deve ser divulgado.

Kourtney tem três filhos com o ex-marido Scott Disick: Mason Disick13, Penélope Disick10 e Reign Disick8. Travis, por outro lado, tem 2 filhos com sua ex-esposa Shanna Moakler: Landon Barker19, Alabama Barker, 17, mais sua enteada Atiana De La Hoya, 24.