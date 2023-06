Kourtney Kardashian e Travis Barker anunciam o sexo do filho

A ano após o casamento, Kourtney Kardashian revelou a boa notícia de sua gravidez para Travis Barker durante um show em Los Angeles com sua banda Blink-182. Ela ergueu uma faixa que dizia “Travis, estou grávida”.

A julgar pela expressão de surpresa do baterista ao ver a placa, ele provavelmente descobriu ao mesmo tempo que o público. Nos últimos dias, as duas foram vistas nas redes sociais exibindo a barriguinha de grávida. uma foto de Kourtney em um biquíni sexy mostrando sua ‘barriguinha’, ou o vídeo de Kourtney no joelho de Travis onde eles anunciam o sexo de seu futuro bebê.

“O nosso piromaníaco está pronto?” pergunta Travis. “Eu não sei o que está acontecendo, o que quer que eles tenham planejado…”, respondeu Kourtney, enquanto uma voz gritava: “Vamos começar a festa, estamos todos animados!”

Barker começou a tocar bateria e beijou sua esposa, antes de tocar os símbolos da bateria no momento em que uma enxurrada de flâmulas azuis disparou no ar atrás deles, confirmando que o casal estava tendo um menino. “Eu sabia!” ouviu-se alguém gritar.