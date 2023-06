Kourtney Kardashian posta fotos da barriguinha após a gravidez

A irmã Kardashian mais velha postou novas fotos de sua barriga no domingo – isso depois de deixar o mundo (e seu marido) saber que ela estava grávida de uma maneira incrível. Acontece que ela está bem adiantada … o que significa que ela está sentada nisso há um minuto.

Não vamos brincar de médica e fingir que sabemos onde ela está na gravidez – mas, à primeira vista, parece que ela está no primeiro trimestre … e mais, talvez.

Quanto às fotos em si… elas são absolutamente adoráveis. Você vê Kourt e Trav abraçando-se — beijando-se, abraçando-se e até mesmo tocando um pouco de bateria (brincadeira, é claro) com TB brincando usando suas baquetas em seu estômago. O cara até vai beijar o futuro bebê.

É interessante… sabemos que Travis era um fato completamente atordoado para saber que Kourtney estava grávida – com base em sua reação ao anúncio, que aconteceu ao vivo durante um show do Blink-182. Como todos sabemos … KK divulgou a notícia por meio de sinalização da velha escola.

No entanto, considerando como ela parece grávida aqui … você deve se perguntar, quem diabos o cara não percebeu antes ??? Ele está morando/dormindo com ela – e, no entanto, ela parece ter conseguido manter isso em segredo até que fosse hora de deixar todos saberem.