Kroy Biermann teme que Kim Zolciak fale sobre divórcio em ‘Real Housewives ATL’

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, a ex-estrela da NFL entrou com uma moção para nomear um guardião ad litem – ou seja, alguém que essencialmente garantiria que os melhores interesses das crianças fossem representados durante o processo de divórcio.

Ele também está preocupado que Kim use sua saída ‘Real Housewives of Atlanta’ para atrair mais atenção … observando que ela já alegou que ele fuma maconha demais para cuidar das crianças, algo que ele insiste que ela não tem provas para sustentar.

Além do mais, ele diz que está preocupado que ela esteja fazendo vídeos de si mesma enquanto dirige com as crianças no carro, e diz que pegou a maior parte da folga desde que dispensaram suas babás e chefs … embora ele diga que Kim fez um algumas refeições para as crianças, como frango empanado e pizza congelada.