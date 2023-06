KSI emite ultimato para ‘pedaço delirante de merda’ Tommy Fury sobre negociações de boxe

A suposta luta entre KSI e Tommy Fury está em perigo.

Durante semanas, circularam rumores de que uma luta de boxe entre KSI e Tommy Fury estava praticamente fechada e aconteceria ainda este ano em um local não confirmado. Infelizmente, “quase um acordo fechado” não é o mesmo que contratos assinados, e na sexta-feira, KSI postou em seu YouTube, dizendo que as negociações pararam e colocando em Fury.

“Bem, senhoras e senhores, acho que essa luta não está mais acontecendo”, disse KSI. “Tommy Fury está simplesmente sendo difícil, tornando essa negociação de quatro meses uma tarefa árdua. Concordamos em todos os termos, concordamos em pagar exatamente o que você pediu, combinamos a quantidade de rounds, concordamos em lutar a 180 sem cláusula de reidratação, também concordamos em lutar em sua cidade natal, Manchester. Nós concordamos com tudo isso e então você escolheu mover os postes do gol mais uma vez! Agora você está exigindo que lutemos em 185, ou não lutaremos!

“O que diabos há de errado com você? Você está destinado a ser o lutador. Não me diga que você está falando merda, você literalmente disse isso em uma entrevista. Então, por que você está dizendo uma coisa na frente da câmera e outra atrás da câmera? Você literalmente soa como Jake Paul, constantemente apenas conversando bulls ***, esquerda, direita e centro. Tommy, você luta no meio-pesado! Isso é 175 libras! Mas quando se trata de lutar comigo, o YouTuber, tem que ser 185 libras? Você é aquele que lutou boxe a vida toda! Você é o único com a família lutadora! Você é quem tem Fury como sobrenome! Então, que bobagem é essa que você está tentando fazer agora?

Enquanto Fury passou a maior parte de sua carreira no boxe no limite dos meio-pesados ​​​​de 175 libras, sua luta recente com Jake Paul foi disputada em 185 libras. No entanto, como KSI mostrou em seu próprio vídeo, Fury afirmou anteriormente que 180 libras estaria bem para ele. Supondo que não seja mais o caso, os dois parecem ter chegado a um impasse, um KSI se contenta em se afastar.

“Tommy, acho que você precisa perceber com quem diabos está falando”, disse KSI. “Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso lutar. Eu escolho lutar. Então eu quero que você ouça seu delirante pedaço de merda. Você está me desrespeitando e isso está me irritando. Assine o contrato como está ou então vou lutar com outra pessoa. Estou cansado desse vaivém com sua equipe estúpida e sei muito bem que você não vai conseguir esse tipo de dinheiro em nenhum outro lugar, nem mesmo na Arábia Saudita. Você tem até segunda-feira, 3 de julho, às 18h, para assinar o contrato. Se você não assinar, eu vou seguir em frente, é isso. Lembre-se, você precisa de mim, eu definitivamente não preciso de você.

KSI e Fury têm circulado um ao outro por meses, após a vitória frustrante de Fury sobre Jake Paul em fevereiro. Mais recentemente, KSI teve um No-Contest com Joe Fournier depois que uma cotovelada acidental nocauteou Fournier na segunda rodada de sua luta de boxe em maio.

Jake Paul respondeu no Twitter.