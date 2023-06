KSW Colosseum 2 Resultados: Khalidov vs. Askham 3

O MMA Fighting tem os resultados do KSW Colosseum 2 para o card de luta Khalidov x Askham 3 e mais do PGE Narodowy em Varsóvia, Polônia, no sábado à noite.

No evento principal, o ex-campeão dos médios e meio-pesados ​​do KSW Mamed Khalidov e o ex-campeão dos médios do KSW Scott Askham se enfrentam em uma luta de trilogia. Askham derrotou Khalidov por decisão unânime em seu primeiro encontro em 2019. Khalidov marcou um nocaute de 36 segundos na revanche de 2020 para conquistar o título dos médios do KSW.

O card também apresenta duas lutas pelo título e uma luta no card principal entre o pentacampeão mais forte do mundo, Mariusz Pudzianowski, contra o ex-candidato ao título WBC Artur Szpilka. A expectativa é de um público de mais de 45 mil pessoas.

Confira os resultados do KSW Colosseum 2 abaixo.

Carta de Luta (KSWTV.com PPV às 13:00 ET)

Mamed Khalidov vs. Scott Askham

Marian Ziolkowski x Salahdine Parnasse

Mariusz Pudzianowski vs. Arthur Szpilka

Pawel Pawlak vs. Tomasz Romanowski

Arek Wrzosek vs. Bogdan Stoica

Michal Materla vs. Radoslaw Paczuski

Jakub Wiklacz x Werlleson Martins

Roman Szymanski vs. Valério Mircea

Daniel Rutkowski vs. Adam Soldaev

Maciej Kazieczko vs. Leo Bricht

Krzysztof Glowacki vs. Patrick Tołkaczewski