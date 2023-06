KSW Colosseum 2 vídeo: Mariusz Pudzianowski nocauteado por Artur Szpilka

Assim que Artur Szpilka conseguiu espaço e tempo para socar, ele colocou o ex-homem forte Mariusz Pudzianowski na lona para sempre no KSW Colosseum 2.

Pudzianowski sufocou Szpilka na lona após uma rápida queda no primeiro round. As coisas poderiam ter continuado assim se Szpilka não tivesse se recuperado no segundo quadro, negando uma tentativa inicial de derrubá-lo. Mesmo assim, quando Pudzianowski avançou, lançando ganchos selvagens, os chutes mais precisos de Szpilka atingiram seu adversário musculoso.

Com um rápido gancho de esquerda e de direita, Pudzianowski caiu de cara na tela, e os tiros seguintes forçaram o árbitro Marc Goddard a intervir apenas 31 segundos no segundo round, dando a Szpilka a vitória por nocaute técnico.

Confira o acabamento abaixo, cortesia da KSW.

Foi a segunda derrota consecutiva de Pudzianowski, de 46 anos, que foi parado na primeira pelo veterano do MMA Mamed Khalidov. A estrela polonesa do MMA está agora com 17-9 no cage do KSW, um empate consistente para a promoção, mas um desempenho desigual no cage.

Szpilka aumentou seu recorde de MMA para 3-0 após oito anos de experiência no boxe profissional, onde foi vítima de Deontay Wilder e Derek Chisora ​​entre as vitórias contra uma competição desconhecida.