Kylian Mbappé diz ao PSG que não vai renovar e clube considera vendê-lo neste verão

Taqui parece não haver fim à vista no que diz respeito à saga em curso que é o futuro de Kylian Mbappé.

A noite de segunda-feira viu mais uma reviravolta com o L’Equipe relatando exclusivamente que o atacante francês havia escrito uma carta ao Paris Saint-Germain, informando-os de que não assinaria uma extensão de contrato.

Seu contrato atual está definido para expirar em junho de 2024, mas ele manteve a opção de permanecer por mais um ano, se assim o desejasse.

Além disso, o L’Equipe produziu uma revelação ainda mais chocante, sugerindo que, após tomar conhecimento MbappéDe acordo com a intenção do clube, o clube está procurando ativamente vendê-lo na atual janela de transferências.

A comunicação formal do atacante do Bondy não pegou exatamente o clube francês de surpresa, embora pareça ter causado um clima de pânico no Catar.

De fato, a estatal do Catar estava disposta a fazer grandes esforços, mais uma vez, para reter o francês além de 2024, mas sua carta não foi bem recebida, principalmente após o fiasco do verão passado.

Agora existe a sensação de que a diretoria do clube, financiada pelo estado, se moverá para vender o jogador enquanto ele ainda tem valor.

“PSGsurpresos com a decisão de seu jogador, querem mostrar desta vez uma posição firme: desta vez, ou Mbappé renova seu contrato neste verão ou será vendido antes do fechamento do mercado”, explicou o L’Equipe em seu artigo.

Mbappé não poderá sair de graça

Bastante incomum em situações envolvendo seus jogadores, PSG parece não ter apetite para manter Mbappé até o final de seu contrato atual.

“Ele não vai sair por transferência gratuita em nenhuma circunstância”, foram as palavras de um PSG fonte.

A natureza de Mbappéa renovação de 2022 mostrou que este era um casamento difícil.

Acertar um contrato de dois anos com opção de jogador por mais um ano destacou o fato de o atacante ter sérias reservas sobre o progresso do clube.

Como sempre, Real Madrid estão imediatamente de volta ao centro de uma saga, com Florentino Pérez conhecido admirador do internacional francês.

Tendo tentado contratá-lo duas vezes antes, suspeita-se que a saída de Karim Benzema deixou Los Blancos como o clube mais bem colocado para fazer uma jogada para Mbappé no verão de 2023.