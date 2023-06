Kylie Jenner ilumina o verão com o menor biquíni vermelho

SAs tendências do verão não param de nos surpreender e além do Barbiecore que se vê por toda parte, as celebridades nos mostraram que existe um mundo inteiro para explorar e no qual se coroar como especialistas em moda, principalmente quando se trata de looks de praia em que os maiôs são a principais protagonistas.

Em uma nova aula de estilo, modele Kylie Jenner provou que o biquíni vermelho não pode faltar para nenhuma mulher durante as festas de fim de ano.

Através de sua conta oficial no Instagram, onde a magnata da maquiagem acumula 396 milhões de seguidoresela compartilhou uma sessão de fotos icônica do beliche onde, além de exibir o bronzeado que todos desejam nesta época do ano, ela acertou o estilo mais lisonjeiro para mulheres jovens e maduras.

É um lindo biquíni vermelho vivo que é ideal para entrar na febre dos looks coloridos e com o qual ela também exibiu uma figura torneada pelo exercício.

“Sentimento de verão,” Kylie Jenner escreveu enquanto compartilhava suas fotos de biquíni com seus mais de 390 milhões de seguidores no Instagram.

Kylie Jenner passou um tempo com a filha

A socialite se gabou de ter curtido neste fim de semana um dia de compras entre mãe e filha com sua pequena Stormi. Depois de selecionar várias roupas e brinquedos, a empresária disse à filha de 5 anos para encher um carrinho inteiro com brinquedos para doar.

Stormi é a mais velha das Kylie cosméticos filhos do fundador com Travis Scott, com quem ela também tem Aire, de 1 ano.

No entanto, a modelo e o rapper se separaram em janeiro e, desde abril, há rumores de que ela está namorando o ator Timothe Chalamet. Apesar de inicialmente ter sido dito que eles estavam apenas se conhecendo, o carro de Kylie Jenner já foi flagrado diversas vezes na casa da artista.