Kylie Jenner toca música de Tory Lanez em post pateta no TikTok

Kylie Jenner usou um Tory Lanez música como música de fundo em um de seus últimos posts nas redes sociais… e fez as pessoas pensarem duas vezes – talvez com razão.

A influenciadora KarJenner vomitou um TikTok Friday pateta, onde ela está se gravando no carro e usando um filtro bobo que faz seu rosto parecer um pouco masculino … para não mencionar o desenho animado. Ela está obviamente gostando, exagerando para a câmera e posando.



Parece que Kylie realmente postou outro vídeo (sem o filtro ativado), mas o excluiu depois.

Aqui está o que está deixando as pessoas coçando a cabeça … um trecho da música de Tory, ‘Hurts Me’, está tocando no vídeo de Kylie – e, sim, parece que ela mesma escolheu. Devemos observar … este filtro está sendo muito usado agora – e está sendo associado à música de TL … por razões além de nós. Este parece ser um novo desafio… e KJ entrou nele.

Claro, a razão pela qual Kylie está olhando de soslaio sobre o uso da música é o fato de que ela estava tangencialmente ligada ao tiroteio de Megan Thee Stallion … pelo menos no começo, de qualquer maneira.

Você deve se lembrar … o tiroteio ocorreu depois que Tory, Meg e alguns outros amigos estavam na casa de Kylie em 2020 – onde eles estavam relaxando na piscina e festejando. De fato, os advogados durante o julgamento de Tory sugeriram que ele estava flertando com Kylie naquela noite.

Conforme a história continua … Meg parecia estar com raiva de Tory por aparentemente tentar ficar com Kylie, e ela deixou a propina mais cedo … com Tory ficando para trás. Eventualmente, Meg e sua amiga Kelsey voltaram para buscá-lo – e tudo piorou a partir daí no SUV.

Como os promotores argumentaram no tribunal, Tory supostamente atirou em Megan … e ela foi ferida como resultado. Um júri considerou isso verdade e ele foi condenado por porte de arma e agressão.



Vendo como tudo isso começou no berço de Kylie … alguns acham estranho que ela esteja abraçando publicamente a música de Tory, mesmo que seja em tom de brincadeira. À primeira vista, pelo menos para alguns, quase parece que ela está tomando partido … isso depois de permanecer relativamente neutra ao longo da saga.

A outra coisa estranha aqui é … Kylie realmente fez uma participação especial no videoclipe ‘WAP’ de Meg com Cardi B – e isso, na época, parecia ser um sinal de solidariedade com o MTS.