Kyrie Irving deve assinar uma extensão de contrato com o Dallas Mavericks

Kyrie Irving sabe perfeitamente que não pode perder a chance de jogar uma temporada completa desde o início ao lado Luka Doncic, um verdadeiro talento geracional como era quando começou na NBA. Mesmo que ambos joguem como armador, há muitas diferenças em seu jogo que podem oferecer a eles a chance de atuar no mais alto nível enquanto compartilham os holofotes. Derrota da última temporada para o Dallas Mavericks não foi culpa de Kyrie Irving, mas de um desequilíbrio mais estrutural que a equipe sofreu após o prazo de negociação do meio da temporada. Apesar de vários rumores sobre seu futuro ocupando as manchetes constantemente, Kyrie Irving pode se dar essa chance e pagar mais uma temporada em Dallas.

Kyrie Irving pode assinar antes do início da agência livre

De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN,Kyrie Irving já tomou uma decisão sobre seu futuro para a próxima temporada no NBA. Ele não irá para Los Angeles Lakers ou qualquer outra equipe como foi especulado. A estrela veterana provavelmente assinará uma nova extensão de contrato antes do início do próximo período de agência gratuita. Isso significa que Irving terá a oportunidade de jogar bem ao lado de Lucas Doncic. Se esses dois encontrarem sua música jogando juntos, a NBA terá um verdadeiro deleite e Dallas tem o potencial de se tornar imparável. Tudo o que eles precisam é apresentar uma melhor defesa e ter um plano tático mais estruturado. Porque eles já sabem que têm dois assassinos na frente que começarão a jogar baldes assim que tudo der certo.

Espere o inesperado de Kyrie Irving e Luka Doncic em Dallas na próxima temporada, ambos sentem que decepcionaram os fãs e estão ansiosos para fazer um show. Não acredite em nós, acredite em dois jogadores cujas estatísticas e números falam por si. Wojnarowski também menciona que o número de anos no novo contrato ou o dinheiro que ele recebe não será um problema para Irving. Dallas é o lugar ideal onde Kyrie Irving pode atingir alguns dos objetivos que ainda pode ter jogando na NBA antes da aposentadoria. Aguardando confirmação oficial, ainda temos que ver o número de anos que ele vai assinar e por quanto. Você pode dar um palpite?