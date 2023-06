Ladrão usa caixa na cabeça ao assaltar loja em Miami

Os supostos bandidos da Flórida estão ficando criativos – esse cara tentou esconder sua identidade com uma caixa de papelão enorme enquanto assaltava uma loja, mas cometeu um deslize crucial e acabou algemado.

Tudo começou no início do sábado, por volta das 4 da manhã … o vídeo de vigilância capturou o momento em que o bandido usando uma caixa usou um objeto duro para quebrar uma vitrine de vidro depois de supostamente invadir uma oficina de conserto de telefones em Miami Gardens.

A filmagem, obtida pela NBC 6 South Florida, mostra o homem pegando pilhas de iPhones e colocando-os em uma bolsa pendurada no ombro. Pode ter sido o crime perfeito, exceto que o velho tampo da caixa decidiu levantar sua capa por um momento para que pudesse ver o que estava pegando – e a grande revelação de seu rosto foi capturada na câmera.

Jeremias Berganza dono da loja, disse à NBC que o culpado fugiu com 19 iPhones e $ 8.000 em dinheiro – mas não foi muito longe.

Berganza revisou as imagens de segurança que mostravam o rosto do homem e começou a procurá-lo no shopping, notificando a polícia e pedindo a outros empresários que ficassem atentos.