Lamar Jackson pode ser tão bom quanto Patrick Mahomes, afirma a ex-estrela dos Eagles

Ade acordo com uma ex-estrela dos Eagles, Lamar Jackson e Patrick Mahomes poderia facilmente fazer parte da mesma conversa em um futuro próximo. Emmanuel Acho, ex-linebacker do Philadelphia, não acha que o Os quarterbacks do Baltimore Ravens e do Kansas City Chiefs são tão diferentes, embora um tenha dois anéis do Super Bowl e o outro ainda tem que atingir esse objetivo final.

Emmanuel Acho abordou esse assunto em um episódio recente do Fox Sports 1’s Speak, durante uma conversa com LeSean McCoy. A origem do debate foi consequência ou Cincinnati Bengals QB Joe Burrow opinião mais recente, que compartilhou suas percepções sobre Patrick Mahomes sendo o melhor quarterback na NFL agora.

“Lamar Jackson já provou ser um MVP unânime da liga, algo que nem Mahomes fez. Então, pelo menos, com Lamar Jackson, há algum patrimônio embutido lá, MVP unânime de 2019″, Emmanuel Acho disse durante o show.

“Se ele tivesse uma temporada dos sonhos, ele teria dois MVPs da temporada regular, depois um Super Bowl e um MVP do Super Bowl… Entendo. Ele ainda seria tímido em um Super Bowl e um MVP do Super Bowl, mesmo que Lamar tenha uma temporada dos sonhos. Mas pelo menos um argumento poderia ser tido. Ele tem algo que Mahomes não tem: um MVP unânime”, expressou o ex-linebacker do Philadelphia Eagles.

Há não muito tempo atrás, Lamar Jackson assinou contrato de cinco anos no valor de US$ 260 milhões incluindo $ 185 milhões garantidos. Enquanto o O quarterback do Baltimore Ravens receberá $ 52 milhões por ano, ele se tornou o jogador mais bem pago da história da NFL.

Os fãs dos Ravens na próxima temporada esperam Lamar Jackson pode finalmente deixar para trás as lesões que o atrasaram nos últimos dois anos.