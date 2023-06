Lamar Odom preocupado com Bam Margera depois que a ex-estrela de ‘Jackass’ abandonou a desintoxicação

Como relatamos pela primeira vez … Bam estava desintoxicando em San Diego no início deste mês com a ajuda de Lamar, mas ele saiu cedo , e dado o histórico de Bam, Lamar está preocupado.

Lamar claramente pensa que Bam está andando com a turma errada, dizendo: “A pessoa com quem você se cerca é crítica. Nós somos a empresa que mantemos.”

Na verdade, Bam ficou com Lamar no fim de semana passado depois de deixar o centro de desintoxicação, mas ele se recuperou e Odom acha que isso é mais do que problemático.