Lamar Odom visita Bam Margera no hospital e o convida para um centro de reabilitação

Lamar Odom é sério sobre conseguir Bam Margera a ajuda desesperada de que ele precisa … parando para visitar a estrela de “Jackass” enquanto ele está no hospital e convidando-o para o próprio centro de reabilitação de Lamar.

A ex-estrela da NBA parou para ver Bam na terça-feira com uma oferta para colocá-lo de volta no caminho certo – fontes próximas a Lamar dizem que ele está tentando providenciar para que Bam receba tratamento em um de seus Centros de Tratamento de Bem-Estar Odom assim que ele for liberado de seu 5150 espera.