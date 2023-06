Lana Del Rey escoltada para fora do palco no Festival de Glastonbury por chegar atrasada

Lana Del Rey realmente irritou seus fãs na velha e alegre Inglaterra no fim de semana, porque ela apareceu atrasada para seu set de música, disse aos frequentadores do show que ela teria que correr para seu set, seu microfone foi cortado e ela acabou sendo escoltada pelos seguranças.

Lana Del Rey foi escoltada para fora do palco pela segurança no Glastonbury Festival devido ao seu set ter sido interrompido depois de chegar atrasado. pic.twitter.com/JnE4Q2iufT

O vídeo mostra como ela era ridícula… ela era uma das atrações principais do Festival de Música de Glastonbury, onde dezenas de milhares de fãs pagavam um bom dinheiro para curtir música, e lá estava Lana… 30 minutos atrasada e contra o toque de recolher à meia-noite .

lana del rey cantando videogame a capella com os fãs depois que seu microfone foi cortado no glastonbury esta noite 🥹 pic.twitter.com/cDnDD3mvVG

Lana então decidiu fazer uma corrida final e fazer com que a multidão cantasse sua música, o que eles gentilmente fizeram – a música dela, “Video Games” – e então a segurança interveio e gentilmente a escoltou para longe.

Ela tentou agradecer as pessoas na primeira fila, mas as pessoas estavam claramente chateadas. Você ouve muitas vaias, e com razão.