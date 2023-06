Lance Armstrong agita as penas com tweets sobre esportes transgêneros

Não existe um mundo em que alguém possa apoiar a comunidade transgênero e ficar curioso sobre a justiça dos atletas trans no esporte, mas sem ser rotulado de transfóbico ou fanático quando fazemos perguntas? Já sabemos as respostas? E nós ainda queremos saber as respostas?

— Lance Armstrong (@lancearmstrong) 25 de junho de 2023

