Laptop para jogos definitivo para 2023

A Alienware é uma subsidiária da Dell que desenvolve principalmente laptops e computadores para jogos. O M15 R7 é o mais novo lançamento da empresa, com alguns recursos incríveis e uma versão atualizada de seu antecessor R6.

Então, o laptop vale a pena e é capaz de entregar tudo o que um gamer precisa? Vamos descobrir isso neste artigo.

Aqui, fornecerei a você uma análise do Dell Alienware M15 R7 para que você possa ter uma ideia clara sobre ele e analisar se deve comprá-lo.

Dell Alienware M15 R7: especificações rápidas

Antes de passar à análise detalhada deste portátil, será melhor ter uma ideia rápida de todas as suas funcionalidades. Então, aqui vai:

Tamanho de exibição 15,6 polegadas Resolução máxima da tela 2560×1440 Processador Núcleo i7 de 3,5 GHz BATER 32GB DDR5 Disco rígido SSD de 1000 GB Bateria 86Wh Peso 2,6KG Conectividade Bluetooth 5.2 e WiFi 6E Sistema operacional Início do Windows 11

Análise do Dell Alienware M15 R7: guia detalhado

Existem alguns fatores diferentes que você deve saber sobre o laptop Dell Alienware M15. Discutimos todos os detalhes essenciais abaixo para ajudá-lo a obter informações detalhadas sobre o produto.

Qualidade de construção e design

É uma coisa importante que você deve sempre verificar antes de comprar um laptop, pois ele deve ser feito de produtos de melhor qualidade para maior durabilidade e também ter um design atraente.

O Dell Alienware M15 R7 tem um design elegante considerando o peso de 2,6 kg em mente. Embora o peso seja bastante natural em laptops para jogos, o M15 oferece uma aparência elegante.

O chassi deste laptop é semelhante às versões anteriores, feitas de alumínio, liga de magnésio e plástico. Mas não há dúvida de que juntos fornecem uma construção forte. A tampa é bastante flexível e você pode levantá-la facilmente com um dedo.

Os laptops para jogos vêm com iluminação RGB, e o Dell Alienware m15 não é exceção. Você obtém o raio no teclado, o logotipo exclusivo da Alienware na parte traseira e o botão liga / desliga. E a melhor parte desse relâmpago é que você pode personalizá-los de acordo com suas necessidades usando o aplicativo central de comandos da Alienware.

Mostrar

Outra coisa importante em que você precisa ser o melhor é a tela onde você vê seu conteúdo, o que aprimora muito sua jogabilidade, e o Dell Alienware M15 oferece uma tela impecável.

Este laptop possui uma tela LCD de 15,6 polegadas que suporta resolução QHD (2560 × 1440) para desfrutar de jogos de alta qualidade.

As cores são um pouco nítidas e a saturação é muito alta. Mas isso não será uma preocupação se você mantiver o brilho no nível mais baixo possível.

Você também deve saber que a tela do M15 não vem com HDR, mas você não notará nenhum problema de cor devido a isso.

A taxa de atualização de 240 Hz com resolução de 2560 × 1440 oferece uma experiência suave e ajuda você a ter ótimas sessões de jogo. Ele também possui outro modelo com 1920 × 1080 com 165 Hz (variante de GPU RTX 3060), que pode fornecer uma experiência perfeita e sem atrasos.

Portas e Conectividade

Também é importante considerar, pois eles ajudam você a estabelecer uma conexão com seus outros dispositivos.

No lado esquerdo deste laptop, você obtém acesso a um fone de ouvido de 3,5 mm e a uma porta Ethernet. Seu lado direito inclui duas portas USB 3.2 tipo A. Você também tem outras opções na parte traseira, como uma porta Thunderbolt 4, porta HDMI e porta de carregamento. Ao todo, você tem uma ampla gama de portas e pode se conectar facilmente a outros dispositivos.

O Dell Alienware M15 suporta WiFi 6E e Bluetooth 5.2 e pode fornecer uma conexão estável.

Teclado e Trackpad

O teclado tem a mesma qualidade do R6, mas oferece uma ótima sensação. Você vai adorar usar o teclado enquanto joga e para suas tarefas diárias. Se você tem um trabalho de digitação, certamente tornará sua tarefa fácil.

O trackpad é menor do que outros modelos e você não terá problemas com ele. Além disso, será mais fácil para você usá-lo quando se acostumar.

Bateria

A bateria é outro fator importante que você deve considerar antes de comprar qualquer laptop.

O Dell Alienware M15 tem uma bateria de 86 Wh de 6 células que alimenta todas as suas tarefas. Ao realizar tarefas básicas como streaming de vídeo, digitação, etc., você terá uma duração de bateria de 4 horas. Assim, você pode imaginar quanta bateria terá enquanto joga. Embora esses dados não sejam impressionantes, poucos laptops para jogos com Windows fornecem um bom backup de bateria.

Com este laptop, você obtém um carregador de 240 W que pode carregar totalmente em cerca de 1 hora e meia. Então, será melhor você sempre levar o adaptador com você.

Desempenho

Agora, a coisa mais importante sobre um laptop para jogos é o desempenho. O M15 foi projetado como um laptop para jogos para suportar altas temperaturas.

Mas tem alguns ventiladores pré-instalados que tentam regular a temperatura. Se você jogar por um período mais longo, o som do ventilador ficará barulhento. No entanto, eles podem manter a temperatura abaixo do limite e evitar o superaquecimento.

Você também tem a opção de navegar até o Dell Command Center e ligar os ventiladores no modo silencioso.

Você deve comprar o Dell Alienware M15 R7?

Se falarmos sobre seus recursos gerais, será uma boa escolha como um laptop para jogos com design exclusivo e iluminação RGB.

Mas o problema do backup da bateria pode ser uma preocupação para você, pois não durará muito se você jogar ou mesmo realizar tarefas básicas. Você precisará carregar o adaptador de 240 W sempre com você.

Você pode executar facilmente todos os jogos como Valorant, Fortnite, etc., e também com ótimos FPS para ajudá-lo em jogos competitivos.

As ventoinhas podem ser muito barulhentas às vezes, mas fazem seu trabalho perfeitamente e evitam o superaquecimento do seu laptop.

O preço pode ser uma preocupação, pois é muito mais alto que o concorrente e mantém os recursos em mente.

Portanto, a escolha é subjetiva e depende do que você espera de um laptop para jogos e de suas necessidades.

Conclusão

Portanto, esta foi uma análise detalhada do Dell Alienware M15 R7. Espero que você ache este post útil e decida se deve comprá-lo. Se você ainda tiver dúvidas sobre este laptop, sinta-se à vontade para deixar suas dúvidas nos comentários abaixo.

