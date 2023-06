Larsa Pippen critica acusações de ‘garimpeiro’ em entrevista reveladora com Marcus Jordan

Larsa Pippenconhecida por sua aparição em “Reais donas de casa de Miami,” e seu namorado, Marcus Jordanrecentemente se sentou para uma entrevista exclusiva no Página Seis podcast popular, “Virtual Reali-Chá.” Durante o episódio, o casal abordou os rumores e dissipou equívocos em torno de seu romance, incluindo especulações de que Larsa está apenas interessada na fortuna da família de Jordan.

Larsauma OG do reality show, expressou sua frustração com os persistentes rumores relacionados a dinheiro, afirmando: “Eu sinto que a coisa do dinheiro é irritante.” Enquanto eles promoviam seu novo coração podcast, “Ansiedade de separação,” tanto Larsa quanto Marcus negaram veementemente as alegações de que Larsa é um garimpeiro após a fortuna de Jordan. Marcus, o filho mais novo da lenda do basquete Michael Jordan, entrou na conversa, enfatizando a independência e o sucesso de Larsa: “Ela é uma mulher tão independente e voltada para a carreira. Ela está fazendo isso … É o único comentário ou comentário que tenho que me abster de comentar..”

Para afirmá-la ainda mais independência financeiraLarsa, que também é designer de joias com sua própria linha chamada larsa marie, deixou claro que ela tem seu próprio dinheiro. Marcus apoiou de todo o coração sua declaração, ecoando seus sentimentos. Ele adicionou, “Ela é uma mulher tão independente e voltada para a carreira … Ela está fazendo isso.”

O casal, com uma notável diferença de idade de 16 anos entre eles, revelou que lançou seu podcast, “Ansiedade de separação“, para assumir o controle de sua narrativa e abordar a curiosidade em torno de seus relação. Larsa, que tem 48 anos, explicou: “Nós fazendo este podcast, foi realmente terapêutico para nós. Tipo, ‘Ei, vamos conversar sobre isso’ ou ‘As pessoas querem saber sobre nossa diferença de idade. Devemos falar sobre isso? Porque nós realmente não vemos a idade assim.” Ela compartilhou ainda mais sua perspectiva sobre a idade, enfatizando a importância da maturidade e da autoconfiança sobre as diferenças numéricas.

Larsa Pippen e Marcus Jordan desafiam os desafios do relacionamento e buscam a felicidade juntos

Larsa e Marcus, que tornou seu relacionamento público com um Instagram post em janeiro, expressaram sua felicidade em compartilhar vislumbres de sua vida amorosa com os fãs através “Ansiedade de separação.” O nome do podcast, de acordo com Marcus, decorre de seu forte desejo de estar sempre juntos. Ele compartilhou de forma divertida, “Estamos meio que vivendo nossa melhor vida… Mesmo quando estamos separados, usamos o FaceTime e estamos em constante comunicação um com o outro. Então, foi apropriado para nós nomearmos o podcast como ‘Ansiedade de Separação’.”

Apesar da profunda conexão do casal, ainda existe uma relação tensa entre o famoso ex-marido de Larsa, Scottie Pippene o icônico pai de Marcus, Michael Jordan. O desentendimento público entre Scottie e Michael em 2020, em grande parte devido a A série documental da ESPN “The Last Dance” deixou um impacto duradouro. No entanto, Larsa garantiu aos ouvintes que a discórdia entre as duas lendas do basquete não afeta seu relacionamento com Marcus. Ela afirmou, “Tipo, sentimentos foram feridos. Mas eu não sinto que isso tenha algo a ver conosco.“

Marcus ecoou seus sentimentos, afirmando que eles vão deixar Scottie e Michael lidar com seus próprios problemas enquanto se concentram na construção de seu próprio futuro. Na verdade, Larsa e Marcus estão filmando Temporada 6 de “RHOM” (Real Housewives of Miami) junto. Marcus enfatizou a determinação deles de se manterem por conta própria e se estabelecerem como indivíduos e como casal.

Enquanto os fãs aguardam ansiosamente os próximos episódios de “Ansiedade de separação” e o retorno de Larsa para “Reais donas de casa de Miami,” esta entrevista reveladora lança luz sobre a verdadeira dinâmica de Larsa Pippen e de Marcus Jordan.