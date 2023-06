Larsa Pippen e Marcus Jordan, a história de amor não convencional que chocou a todos em suas famílias

Larsa Pippen e Marcus Jordan revelaram sua surpreendente história de amor, revelando os obstáculos que enfrentaram ao longo do caminho. A dupla, que recentemente estreou seu podcast Ansiedade de separação com Larsa e Marcuslançou mais luz sobre como a amizade deles se transformou em algo mais.

Larsa, a estrela de 48 anos de As verdadeiras donas de casa de Miami e ex-esposa da lenda da NBA Scottie Pippen, teve que manter sua conexão com Marcus, de 32 anos, em segredo por um tempo. Eles se conheceram em uma festa há quatro anos, e Larsa habilmente salvou o número de telefone de Marcus sob o pseudônimo de “Marc Jacobs” para evitar olhares indiscretos.

“Eu não queria que ninguém soubesse quando você me ligaria”, confessou Larsa, explicando suas táticas discretas. No entanto, apesar da intriga inicial, demorou algum tempo para que a amizade evoluísse para um relacionamento romântico. Marcus voou para Miami para uma breve visita de dois dias, mas inesperadamente se estendeu por 12 dias. Durante esse longo tempo juntos, Larsa começou a questionar se a possível reação valia a pena buscar um relacionamento com Marcus, considerando sua história com Scottie.

“Achei que isso estava fora dos limites. Não era algo pelo qual eu queria ir para a guerra”, revelou Larsa. “Eu sinto que você tem que escolher suas batalhas, e eu não tinha certeza …”

Marcus revelou que sua família estava em estado de choque

Marcus também reconheceu o choque inicial de sua família: “Acho que nunca houve nenhum obstáculo, só acho que houve algum valor de choque no fato de estarmos namorando”, ele compartilhou. A notícia inesperada pegou alguns membros de sua família desprevenidos, mas Larsa entrou na conversa, entendendo a reação deles. “Isso me pegou desprevenido! Eu entendo. Eu entendo.”

Felizmente, o casal rapidamente ganhou aceitação de suas respectivas famílias. “Acho que quando as pessoas realmente nos entenderam e nos viram juntos, tudo ficou um pouco mais confortável”, explicou Marcus. Ele acrescentou que seus pais e a família de Larsa só queriam vê-los felizes, que era o objetivo final.

Larsa oficializou o relacionamento no Instagram em janeiro, postando uma foto do casal em frente a uma camisa com o número 23, uma homenagem ao Michael Jordan. Larsa deixou claro onde estava sua lealdade ao basquete ao legendar a foto, “Checks over stripes”, uma referência à Nike, patrocinadora de longa data de Michael, e “listras”, representando a Adidas, concorrente da Nike.