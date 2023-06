Larsa Pippen e Marcus Jordan estão prontos para lidar com a diferença de idade de 16 anos e vida sexual

euarsa Pippen e Marcus Jordan anunciaram que o primeiro episódio de seu novo podcast Separation Anxiety está estreando na terça-feira, dizendo que abordarão a diferença de idade de 16 anos entre eles, sua vida sexual e muito mais.

Larsa, 48, afirmou que ela e Marcus não deixarão seus sobrenomes atrapalharem o amor. Ela, claro, era casada com Scottie Pippen, lendário companheiro de equipe de Michael Jordan.

Marcus, 32, não conseguiu seguir os passos de seu pai e nunca chegou à liga, mas agora está abrindo seu próprio caminho na criação de conteúdo.

“Você viu meus altos e baixos em The Real Housewives of Miami, mas estou me recuperando e me sentindo melhor do que nunca com a ajuda de Marcus”, disse Larsa na promoção do podcast.

“Agora estamos prontos para compartilhar nossos pensamentos particulares sobre estar sob os olhos do público, vamos cobrir a vida, o amor, sexo e sim, a diferença de idade de 16 anos”, acrescentou Marcus.

Larsa afasta Scottie Pippen

Scottie, 57, recentemente fez um discurso contra MJ. Larsa aparentemente está ignorando a treta, dizendo que ela e Marcus não vão deixar seus sobrenomes atrapalharem.

“A questão é que não estamos deixando nossos sobrenomes atrapalharem nosso amor”, disse Larsa.

Larsa não mudou seu sobrenome, apesar de se divorciar de Scottie anos atrás e afirmou que adotaria o sobrenome Jordan se Marcus a pedisse em casamento.

O saturado mercado de podcasts certamente vai mergulhar para ouvir Larsa e Marcus em sua estreia em 13 de junho. Ela prometeu via Instagram Stories que o primeiro episódio abordará como se desenrolou a relação entre os dois.