Larsa Pippen escondeu Marcus Jordan com contato telefônico falso no início do relacionamento

Larsa Pippen diz que ela estava em modo super furtivo nos primeiros dias de seu relacionamento com Marcus Jordan … admitindo que deu ao namorado um pseudônimo em seu telefone para impedir que as pessoas descobrissem sobre seu romance.

A estrela de reality show de 48 anos revelou a tática sorrateira no novo podcast do casal, “ Ansiedade de separação “… dizendo que inicialmente não podia arriscar que as pessoas descobrissem o que estava acontecendo nos bastidores.

“Lembro-me de ir em uma viagem para as Bahamas, levar um grande grupo de amigos, bater em você no DMs apenas dizendo: ‘Ei, olha, estamos indo para as Bahamas, você é mais do que bem-vindo para vir'” disse Jordão.