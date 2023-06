Larsa Pippen: Namorar Marcus Jordan tem sido ruim para o meu negócio OnlyFans

euarsa Pippen revelou que estar em um relacionamento com Marcus Jordan tem sido ruim para ela OnlyFans negócios.

A ex-estrela de reality show e ex-esposa de Scottie Pippen é conhecido por ter perfil lucrativo na plataforma de conteúdo adulto.

Looks mais quentes de Larsa Pippen incendeiam as redes sociais

No entanto, parece que o novo relacionamento do homem de 48 anos com Marcus Jordano filho de 32 anos da lenda da NBA Michael Jordannão caiu muito bem com seus assinantes.

Falando no podcast que os dois apresentam, chamado Separation Anxiety, Pipping revelou que seu novo relacionamento tem sido ruim para os negócios.

“Não tem sido bom para os negócios desde que estou com você”, disse Pipping.

“Literalmente, as pessoas que escrevem para mim não estão felizes por eu estar em um relacionamento com você, mas é divertido.”

Enquanto isso, Marcus Jordan diz que ele é legal com Larsa PippenPágina OnlyFans de.

PippingA página OnlyFans já havia causado polêmica, como quando seu pai pediu que ela retirasse sua conta, mas parece que seu novo namorado está de acordo com o negócio.

“Não tenho problema com isso” Jordânia disse.

“Desde que te faça feliz e você goste.

“E olha, eu acho que é uma fonte de renda para você.

“Eu nunca iria querer bloquear o seu sucesso ou bem-estar.”

O sucesso OnlyFans de Larsa Pippen

Pipping falou sobre sua página OnlyFans várias vezes no passado e no início deste ano revelou que a maior quantia que ela recebeu de um assinante foi de 200.000 dólares.

“Bem, depende de quantos posts você tem, quantas fotos, mas acho que provavelmente 200.000 dólares”, Pipping contado Andy Cohen em março, respondendo a essa pergunta.

“Sinto que muitas pessoas me seguem no OnlyFans porque falo árabe.

“Sinto que essa é a minha comunidade de pessoas, então sinto que provavelmente é por isso que meus números aumentaram.”