Larsa Pippen se torna viral com seu comentário mais doloroso para Scottie: obcecada por minha irmã gêmea

Larsa Pippen tem um novo amor em sua vida, Marcus Jordano filho de Michael Jordan. Larsa foi casada anteriormente com Scottie Pippenque jogou pelo Chicago Bulls ao lado do pai de Marcus, Michael.

Os dois jogadores de basquete aposentados tiveram um vínculo estreito durante suas carreiras nas décadas de 1980 e 1990, mas surgiu uma rivalidade entre eles. Em novembro de 2021, Scottie alegou em suas memórias Unguarded que estava “chateado” com Michael por encobrir sua história na NBA em seu documentário, The Last Dance.

Como de costume, Larsa usou as redes sociais para manter seus fãs informados sobre sua vida e, desta vez, ela postou uma foto no Instagram dela e de sua filha de 14 anos. Sofia.

No texto que acompanha a foto ela expressou sua admiração pela filha.

“Obcecada pela minha irmã gêmea @sophiapipen33”.

LarsaO objetivo era destacar suas semelhanças marcantes e o vínculo estreito que compartilham. No entanto, como costuma acontecer na internet, as opiniões divergem. Alguns usuários online pensaram Sophia Larsa parecia mais com o ex-marido Scottie Pippen.

Os comentaristas online foram rápidos em avaliar a afirmação de Larsa: enquanto alguns concordavam com Larsa, outros argumentavam que Sophia tem uma forte semelhança com seu pai, Scottie.

“Sim, ela é linda… mas eu vejo mais Scottie Pippen”, disse um deles, acrescentando: “Larsa, agora você sabe que é todo o rosto de Scottie, mas você definitivamente adiciona beleza”.

Outro usuário comentou: “Ela pode se vestir como você ou você pode se vestir como ela, mas ela se parece com o pai”. Outro usuário comentou: “Ela não se parece nada com você. Essa é a irmã gêmea de Scottie”. Outro usuário observou: “Os dois são lindos, mas ela se parece com o pai”.