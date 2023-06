LeBron James atira de volta no Nuggets HC Mike Malone sobre trolling sem fim

NO novo técnico campeão da NBA, Michael Malone, tem criticado os meios de comunicação que publicam tudo sobre o Los Angeles Lakers, o time mais media-friendly da liga, embora o Denver Nuggets mereça os holofotes depois de vencer seu primeiro campeonato da carreira sobre o Miami Heat.

Michael Malone vai duro contra o Lakers

Malone parecia estar se referindo ao próprio James quando disse que está pensando em se aposentar em uma entrevista que deu após o término da série Final. Isso porque foi Lebron James ele mesmo que insinuou uma possível aposentadoria depois que o time roxo e dourado foi varrido pelo próprio Nuggets no Finais da Conferência Oeste depois que eles pularam do play-in e nocautearam o Memphis Grizzlies e o então campeão Golden State Warriors.

O técnico Malone foi ao show de Pat McCafee e mencionou que “a realidade é que se eles [news outlets] não [cover the Nuggets as NBA champions], nós não damos a ** t. Acreditamos uns nos outros, sabemos o que estamos fazendo todos os dias nesta jornada. Para comemorar com as pessoas que você ama e se preocupa, é para isso que todos nós trabalhamos tanto.” enquanto acrescentando brincando “Falando no Lakers, eu só quero que vocês saibam – isso é uma notícia de última hora. Estou pensando em me aposentar, então não conte a ninguém.”

Como resposta, LeBronpostou um story no Instagram com uma foto de Kentavious Caldwell-Pope, que foi seu companheiro de equipe no título do Lakers em 2020 e com quem teve atritos durante a série final. KCP tem sido um dos críticos mais contundentes da de LeBron desempenho e teve alguns desentendimentos com ele e Anthony Davis ao longo da série.

Lebron James responde

Além disso, James postou uma foto no Instagram, possivelmente dirigida a todos os seus críticos em Denver, com uma mensagem dura “Euna Europa nas últimas semanas cuidando da minha vida e ouvi dizer que estou pensando tanto assim, hein ??? Quero dizer, acho que entendo o porquê. Mas agite a bandeira nesses coxos!! Por favor, torne o jogador legal novamente, porque a máquina manca está em alta. Aproveite sua luz, mas saiba que eu sou o SOL. eu fico para sempre!

Embora os comentários dos campeões não sejam fáceis para torcedores do Lakersa mensagem pode sair pela culatra porque parece que eles estão ferindo o orgulho de LeBron e ele reconsideraria sua decisão de se aposentar para se preparar para uma ‘última dança’.

A questão contratual não é um problema para o Lakers, já que LeBron tem contrato vigente para a próxima temporada e opção de permanecer ativo na campanha 2024-25então se ele decidir continuar jogando, já tem uma motivação significativa para competir também.