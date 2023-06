LeBron James e Savannah brilham ao lado de Beyoncé e Zendaya no desfile da Louis Vuitton em Paris

Tele Desfile de Moda Louis Vuitton Paris estava nadando com as celebridades que brilharam com suas roupas incríveis no tapete vermelho. Estava lotado de grandes nomes que marcaram presença para comemorar Pharrell Williams estreando sua primeira coleção como diretor criativo da Louis Vuitton Men.

Foram inúmeros looks impressionantes em desfile, tanto das celebridades presentes quanto das modelos que estrearam a coleção na passarela.

Beyoncé e Zendeya, que pareciam incríveis na noite, foram flagradas se cumprimentando ao chegarem ao local na capital francesa. Beyoncé, acompanhada do marido Jay-Z, usava grandes viseiras e um longo vestido dourado drapeado. Zendeya usava duas peças com ajuste relaxado.

LeBron James e sua esposa Savannah também pareciam elegantes. James vestiu um terno preto elegante com óculos escuros e tênis mais casuais.

ASAP Rocky e Rihanna usaram roupas jeans combinando, com a última expondo sua barriga com um macacão aberto.