LeBron James e Tom Brady atingiram Le Mans no fim de semana em evento repleto de estrelas

As ele continua a aproveitar a vida na aposentadoria, Tom Brady decidiu ir até Le Mans no fim de semana passado para a tradicional corrida de resistência de 24 horas. O ex-QB é um conhecido entusiasta de carros e velocidade, ele até fez um post no Instagram onde brincou que iria pegar o volante. Junto com um conjunto de fotos que ele tirou com toda a equipe Hertz, que é patrocinada pela linha oficial de roupas de Tom Brady. Ele escreveu: “Olha, eu nunca fui conhecido por minha velocidade, não conseguia ultrapassar os narizes, então vim para Le Mans para tentar outro esporte e ver como é ultrapassar alguém. Ainda estou me escondendo no fundo da garagem , vou tentar entrar no carro na próxima parada. Se você vir essa beleza de cabeça para baixo, sabe de quem foi a culpa.”

LeBron James junta-se a Brady no dia GOAT de Le Mans

Mas Brady não foi o único presente na corrida, LeBron James também marcou presença no evento. Além disso, o piloto de F1 da Ferrari, Charles LeClerc, também esteve presente na corrida. Embora não esteja pilotando neste fim de semana, LeClerc quis mostrar apoio à montadora italiana. Fazia 50 anos que a Ferrari não participava de Le Mans, eles estão voltando pela primeira vez em 2023. LeBron James queria esquecer que foi eliminado nas finais da Conferência Oeste ao acenar a bandeira de largada para a corrida deste ano. Ele parecia feliz por estar lá e ansioso para a corrida começar. Ao contrário de Tom, que tem pele no jogo, LeBron James esteve presente apenas como mais um torcedor da lendária corrida que acontece na cidade francesa.

Esses dois atletas lendários estavam no mesmo lugar, com certeza tiveram tempo de pelo menos se cumprimentar. Lebron James com certeza parece precisar de alguns conselhos sobre como Tom Brady foi capaz de continuar jogando até quase os 45 anos de idade. James ainda está muito longe dessa idade de aposentadoria e já está considerando uma possível aposentadoria antes que seu filho chegue à NBA. Em uma nota lateral, Tom Brady estava parecendo bem mais magro do que o normal, mas é isso que não treinar diariamente pode fazer com qualquer ser humano em sua idade. Embora ele pareça saudável, as pessoas online ficaram curiosas sobre como o esbelto Tom Brady está parecendo ultimamente.