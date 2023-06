LeBron James esfrega a barriga grávida de Rihanna em um doce abraço no desfile da Louis Vuitton

Lebron James largou as bolas de basquete esta semana e pegou um punhado de Rihanna em vez disso, a barriga de grávida de – e o momento adorável foi capturado em vídeo!!!

O rei esteve na França nos últimos dias curtindo um pouco de férias durante a entressafra dos Lakers… e enquanto estava no desfile da Louis Vuitton em Paris – ele encontrou sua amiga de longa data, Rihanna.

Os dois trocaram um abraço caloroso… e em determinado momento do abraço, LBJ não pôde deixar de dar um aperto na barriga da mais famosa do planeta no momento.