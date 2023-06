LeBron James está de férias com Draymond Green antes da agência gratuita

Lebron James dar Draymond Verde foram vistos aproveitando os frutos de seu trabalho na Europa no fim de semana … e o momento é bastante interessante, considerando que a estrela do Warriors está programada para testar o mercado de free agency em questão de dias.

As estrelas da NBA balançaram chapéus e óculos de sol enquanto compartilhavam uma refeição e conversavam com o dono do restaurante Samy Sass em uma foto postada em Instagram … que também mostrava Draymond segurando um charuto na mão.