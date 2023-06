Len vence LAFC novamente e conquista 1º título da Liga dos Campeões da CONCACAF

euucas Di Yorio marcou no primeiro tempo, e o Club Len garantiu seu primeiro título da Liga dos Campeões da CONCACAF com uma vitória por 1 a 0 sobre o Los Angeles FC na noite de domingo.

Len venceu a primeira mão da final por 2 a 1 no México na noite de quarta-feira, e o clube da Liga MX emocionou seus milhares de torcedores viajantes com outra vitória no assustador BMO Stadium do LAFC, com destaque para o gol de Di Yorio aos 20 minutos.

Len terminou em sexto na classificação da Liga MX no mês passado, mas eliminou os atuais campeões da Major League Soccer com jogo superior em ambas as mãos. Len é o nono clube mexicano a vencer a Liga dos Campeões em seu formato atual, que começou em 2002.

O LAFC venceu o Supporter’s Shield e a MLS Cup no outono passado, mas ficou aquém de uma tripla inédita para um clube da MLS. Um ano atrás, o Seattle Sounders se tornou o primeiro vencedor da Liga dos Campeões da MLS no formato atual, fazendo outro argumento para a crescente igualdade das ligas.

Mas o LAFC perdeu a final da Liga dos Campeões pela segunda vez em quatro temporadas. O clube também perdeu a final de 2020 para o Tigres, depois de derrotar Len com uma vitória de virada na segunda mão no início da competição.

Com fome de obter reconhecimento internacional por seu notável sucesso em apenas seis temporadas de existência, os treinadores e executivos do LAFC descreveram esta final como a partida mais importante da história do time, embora a maioria reconheça que os títulos da MLS significam mais para os fãs.

Na primeira mão, Len conseguiu uma vantagem de dois gols nos acréscimos do segundo tempo, antes que um gol dramático de Denis Bouanga mantivesse viva a esperança do LAFC, apesar da derrota por 2 a 1.

O LAFC abriu a revanche com uma formação incomum de cinco zagueiros, incluindo o grande italiano Giorgio Chiellini, que não jogava desde 26 de abril devido a uma lesão na perna.

O LAFC foi mais assertivo no ataque do que no jogo de ida, mas Di Yorio ainda aumentou a vantagem de Len quando o atacante argentino abriu espaço na área e disparou um chute que escapou do goleiro do LAFC, John McCarthy, que fez várias defesas espetaculares na partida. partida de abertura.

O LAFC conseguiu algumas chances moderadamente promissoras no segundo tempo, mas ainda assim fez apenas três chutes a gol. O goleiro do Len, Rodolfo Cota, fez uma defesa estelar no cabeceamento de Timothy Tillman aos quatro minutos dos acréscimos do segundo tempo.

A animada final em casa e em casa foi o mais recente passo positivo na parceria entre a MLS e a Liga MX, que se associaram em vários empreendimentos comerciais competitivos nos últimos anos para gerar receita e, ao mesmo tempo, impulsionar o perfil global do futebol norte-americano.

“Queremos que as pessoas saibam que são nações em crescimento no futebol”, disse o comissário da MLS, Don Garber, antes da partida. “Quando o mundo vir esta final, e quando virem a (Copa das Ligas), eles saberão.”

No final de julho, ambas as ligas farão uma pausa nas competições domésticas para a terceira edição do torneio de clubes da Leagues Cup, que contará com a participação de todos os times da MLS e da Liga MX pela primeira vez.

“Foi um esforço muito grande, mas sentimos que era importante fazê-lo”, disse o presidente da Liga MX, Mikel Arriola. “Estamos construindo algo juntos, e o mundo verá mais competição, mais qualidade.”