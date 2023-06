Lenda da Premier League contatada sobre trabalho de treinador principal da USMNT

Tele seleção masculina dos Estados Unidos aciona uma chave Liga das Nações da CONCACAF semifinal contra rivais México na noite de quinta-feira às Las Vegas‘ Estádio Allegiant. Mas continuam a persistir rumores sobre o futuro do cargo de treinador principal da equipa, atualmente ocupado por nomeação interinaBJ Callaghan.

De acordo com ESPN, futebol americano esteve em contato com Patrick Vieirao antigo Nova York FC chefe e um Liga Premiada ícone que dizem estar interessado em tomar as rédeas como Gregg Berhaltersubstituto permanente na linha lateral.

Vencedor da Premier League com experiência em três países

vieirasua lendária carreira como jogador ganhou 10 troféus como meio-campista em Arsenalonde jogou entre 1996 e 2005. Vieira encerrou a carreira como Copa da Inglaterra vencedor em Cidade de Manchestere mais tarde foi trabalhar para Grupo de Futebol da Cidade como gerente do NYCFC.

Vieira ingressou na seleção francesa Legal em 2018 após orientar Cidade de Nova York a um terceiro lugar consecutivo entre os três primeiros em Liga principal de futebolConferência Leste. Após sua saída em dezembro de 2020, o francês assumiu Palácio de Cristalguiando o Liga Premiada lado às semifinais da FA Cup em 2022 antes de sua demissão em março passado.

Vieira um dos vários candidatos

futebol americano está se movendo lentamente para encontrar um substituto para Berhaltercom dois treinadores interinos nomeados desde que o técnico de 49 anos deixou o cargo após a copa do mundo 2022.

Vieira está concorrendo ao USMNT trabalho com Jesse Marchque há muito é considerado um sucessor de Berhalter. marchar tem sido vinculado ao céltico e Mônaco empregos nas últimas semanas, mas é provável que ele simplesmente espere o processo de verificação da federação.

Quanto a Berhalter, ele esteve ligado nos últimos dias ao Clube América emprego, mas ele supostamente tem esperança de ser renomeado como chefe do USMNT, apesar de ter deixado o cargo em dezembro.