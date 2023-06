Lenda da WWE, Iron Sheik morre aos 81 anos

lenda do wrestling O Sheik de Ferro um ex-campeão dos pesos pesados ​​e membro do Hall da Fama da WWE, morreu aos 81 anos, anunciaram os representantes do lutador.

“Hoje, nos reunimos com o coração pesado para nos despedir de uma verdadeira lenda, uma força da natureza e uma figura icônica que deixou uma marca incrível no mundo do wrestling profissional. É com grande tristeza que compartilhamos a notícia do falecimento do The Iron Sheik, mas também nos consolamos em saber que ele partiu deste mundo pacificamente, deixando para trás um legado que perdurará por gerações”, dizia um comunicado em sua página de mídia social.