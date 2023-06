Lenda do UFC, Dominick Cruz se oferece para treinar Elon Musk para luta contra Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg pode ter Jon Jones em seu canto, mas Elon Musk o treinador em potencial não é muito pobre … o lendário Dominick Cruz o peso galo do GOAT, nos diz que está pronto para preparar o dono do Twitter para a luta!

Cruz, de 38 anos, entrou Babcock no programa de TV “TMZ Sports” (vai ao ar nos dias úteis FS1 ) … onde Dom ofereceu seus serviços.

“Eu treinaria e treinaria Elon Musk em um piscar de olhos. Começaria com ele imediatamente. Sou fã desse cara e das coisas que ele está fazendo pelo mundo e das coisas que ele representa”, disse Dom.

“Ele é um cara especial no mundo agora e eu adoraria estar ao seu lado para vê-lo executar artes marciais que nos unem.”

Musk poderia fazer muito pior do que 24-4 Cruz … que derrotou grandes nomes como Urias Faber , TJ Dillashaw dar Demetrius Johnson .

Lembre-se, Jones ofereceu seus serviços para Zuck, escrevendo… “Você já sabe que sou Team Zuck… Me avise se precisar de um parceiro de treino!”

Quanto aos pessimistas que dizem Musk vs. Zuckerberg é uma má ideia e desrespeita as artes marciais, Cruz (e muitos outros) acredita no contrário.