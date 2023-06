Lenda dos Dodgers, Steve Garvey, considerando concorrer ao Senado dos EUA

10x All-Star da MLB Steve Garvey — que venceu a World Series com o LA Dodgers em 1981 — está pensando em jogar seu boné no ringue político … com uma candidatura ao Senado dos EUA na Califórnia.

estrategista republicano Andy Gharakhani falou com o Los Angeles Times confirmando que o ícone dos Dodgers, de 74 anos, está pensando em concorrer a uma das posições políticas mais poderosas do país.

Apesar de nunca ter sido eleito, Garvey – que passou 14 temporadas com os Dodgers (e 5 com os San Diego Padres) – tem se encontrado com doadores e líderes do Partido Republicano na Califórnia, em preparação para a campanha.