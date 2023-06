Leo Messi, Barcelona e Inter Miami, verdades, mentiras e tudo mais

Leo Messi decidiu jogar pelo Inter Miami da MLS e abalou o mundo dos esportes, já que seu futuro tem sido tema de discussão após sua passagem pelo PSG. Existem versões de todos os tipos sobre o que aconteceu neste período de tempo e como os eventos se desenrolaram.

Como a situação foi mudando com o passar das semanas, Leo decidiu na terça-feira tomar a decisão final e evitou que isso virasse uma novela como a que aconteceu há dois anos, quando chegou ao PSG.

É verdade que Messi queria jogar no Barcelona?

Sim, é uma opção que considerou seriamente depois de falar com Xavi que lhe pediu para voltar porque contava com ele e o clube também partilhou esse desejo com o seu pai. Porque a princípio queria jogar em um campeonato forte para se preparar para a próxima Copa América e pelo fator emocional que seu retorno ao Barcelona significou para ele.

É verdade que o Barcelona lhe fez uma oferta formal para jogar na próxima temporada no clube?

Não. Uma oferta formal nunca foi feita. Ele recebeu uma proposta sem assinatura ou carimbo do clube que era mais uma declaração de intenções. Disse que se a LaLiga aceitasse o plano de viabilidade, o Barcelona estaria disposto a pagar-lhe uma certa quantia em dinheiro, mas sem qualquer garantia.

É verdade que tudo não passou de uma farsa porque o Barcelona não tinha dinheiro para pagar por Messi?

Não. O Barcelona havia preparado um plano para pagar a Messi e estava convencido de que poderia fazê-lo, mas isso não poderia ser executado imediatamente. Não havia tempo porque Leo queria uma resposta agora.

Por que Messi finalmente foi para os Estados Unidos e rejeitou a Europa?

Leo mudou de ideia nas últimas semanas após o tratamento que recebeu em Paris dos torcedores do PSG, os torcedores ficaram com raiva e desapontados e descontaram em Messi. Ele não queria mais isso e por isso escolheu uma competição que não tinha tanta pressão quanto na Europa.

Estamos na metade da temporada. E agora você pode assistir à ação de Messi e MLS com 50% de desconto no preço da temporada completa

Por que os sauditas estavam convencidos de que Messi iria para lá?

O povo da liga árabe achou que o negócio era bom demais para ser aprovado, então Leo ouviu a oferta, agradeceu o interesse e disse que tomaria uma decisão em breve, após a reunião, eles acharam que seria bom. foi um negócio feito, mas nunca foi o caso como acabou.

Que outras razões existiram para Messi se abster de jogar no Barcelona?

Messi não queria ser a razão pela qual os jogadores foram vendidos ou porque outros companheiros tiveram que aceitar um corte salarial. Ele também não queria ser o motivo do fechamento do BaraTv. Essas questões tiveram um papel importante em sua decisão.

É verdade que a decisão de Messi foi muito influenciada pelo que aconteceu há dois anos?

Teve uma grande influência. Messi aprendeu a lição. O argentino deu ao Barcelona bastante tempo para resolver seus assuntos financeiros. Ele não ia arrastá-lo mais porque havia o risco de ficar encalhado novamente.

Estaria Jorge Messi mentindo quando disse, após o encontro de segunda-feira com Laporta, que Messi queria ir para o Bara?

Não. Esse era o desejo de Leo. Laporta havia dito a ele que não podiam contratar seu filho naquele momento e por isso Jorge também disse que faltavam muitas coisas. Leo tomou a decisão final no dia seguinte.