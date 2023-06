Leo Messi se despede da temporada com gol e vitória da Argentina contra a Austrália

Argentina cruzou para uma vitória por 2-0 sobre Austrália quinta-feira, com Leo Messi na súmula para se despedir da temporada da melhor maneira possível.

O grande protagonista da partida foi o capitão alviceleste, provando mais uma vez que a idade não passa de um número para ele.

O número 10 abriu o placar logo aos dois minutos de jogo. Ele recebeu a bola de Enzo Fernandez na entrada da área e o antigo PSG jogador passou por cima Ryanque nada pôde fazer para impedir a greve.

Em sua 175ª internacionalização pela ArgentinaMessi conseguiu marcar seu 103º gol em uma contagem que dificilmente é igualada na história do jogo.

Depois do gol da Argentina, a Austrália voltou a mostrar que as dificuldades Lionel Scalonique o time de São Paulo havia enfrentado na Copa do Mundo pelos Socceroos não foi por acaso. emi martinez foi forçado a uma grande defesa para negar um empate, como bos cruzou da ala e Duke conseguiu chegar na ponta, só para o Vila Aston goleiro para fazer uma boa parada.

O jogo foi acirrado entre os dois times, mas a Argentina sempre foi a força dominante em campo contra a Austrália, que perdeu algumas de suas estrelas.

Na segunda metade, pezella fez 2 a 0 ao cabecear um cruzamento de Rodrigo dePaulque se uniu perfeitamente a Messi para dar o pontapé inicial.

Alexandre Garnacho fez sua estreia internacional aos 18 anos e parecia um perigo constante no flanco esquerdo.

Depois desta partida, a Argentina jogará outro amistoso contra a Indonésia na segunda-feira, mas Leo Messi não estará presente porque está de férias. Quando ele retornar, ele iniciará seu próximo capítulo na MLS.